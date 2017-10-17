鄭兆村再戰全運會 拿金牌桃園市將頒發73萬元獎勵補助金

桃園市代表隊將在22日至26日到桃園參加全國運動會。（記者魏瑾筠攝）

［記者魏瑾筠／桃園報導］2017全國運動會22日至26日一連6天將在宜蘭舉行，桃園市今早在桃園市體育局舉行授旗儀式，副市長游建華表示，此屆賽事桃園市將派出792位選手參加田徑、籃球、跆拳道、體操等32項項目，並推動五大培育計畫，盼有效培訓、照顧選手；體育局長夏金興則說，此屆在全運會獲得金牌的選手將可獲得25萬元獎勵金及連續兩年每個月拿到2萬元補助金，總金額達73萬元，「比桃園市頒給世大運金牌的10萬元還要多」！

游建華說，桃園市為打造體育大市，持續推動「桃園市菁英運動選手培訓計畫」、「全國運動會奪金培訓計畫」、「桃園市優秀運動員醫療服務計畫」、「桃園市績優運動選手培訓補助金」及「桃園市優秀運動員醫療服務計畫」等五大培育計畫；他說，今年在世大運獲得田徑標槍金牌的鄭兆村、體操金牌李智凱、跆拳道品勢金牌蘇佳恩等優秀選手，也將代表桃園市參加全運會，盼能再創佳績。

夏金興表示，此屆賽事桃園市的選手將比照「桃園市參加全國運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，個人項目獲得前6名的選手將分別獲得25萬元、10萬元、5萬元、3萬元、2萬元及1萬元的獎勵金，其中前三名還可連續2年每個月獲得2萬元、1萬2千元及8千元；團體項目前三名的選手將分別獲得12萬元、6萬元及4萬元，前三名每人可連續2年每個月獲得1萬2千元、8千元及6千元，鼓勵選手獲得佳績。

桃園市副市長游建華（右7）、體育局長夏金興（右2）、市議員彭俊豪（右5）、林俐玲（右6）及邱素芬（左5）出席桃園市全運會授旗典禮，為選手加油打氣、期勉能再創佳績。（記者魏瑾筠攝）

桃園市副市長游建華（左）授大會旗予體育局長夏金興（右）。（記者魏瑾筠攝）