NBA》球哥踝傷無大礙 開幕戰穿ZO2復出（影音）

Lonzo Ball on Opening Night: "I'm playing for sure." — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2017年10月16日

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人新科榜眼波爾（Lonzo Ball），熱身賽因左腳踝扭傷僅出賽兩場，好消息是目前傷勢已無大礙，將在週五主場開幕戰快艇。

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球哥在本周的訓練已開始與球隊進行5對5練習，今日與隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）之間的超遠三分比賽，也讓他扳回一城。

Today’s half court winner: @ZO2_ pic.twitter.com/FhmyF5mEoZ — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2017年10月16日

根據湖人隨隊記者透露，波爾不但能在開幕戰登場，還將穿上自己的簽名鞋款ZO2 PRIME REMIX。不過他曾在夏季聯賽著用過ZO2，但表現卻不如穿上他牌球鞋時亮眼。

波爾的簽名鞋款售價高達495美元（約1.5萬台幣）。（法新社）