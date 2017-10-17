2017 台北世大運

NBA》球哥踝傷無大礙 開幕戰穿ZO2復出（影音）

2017/10/17 17:19

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人新科榜眼波爾（Lonzo Ball），熱身賽因左腳踝扭傷僅出賽兩場，好消息是目前傷勢已無大礙，將在週五主場開幕戰快艇。

球哥在本周的訓練已開始與球隊進行5對5練習，今日與隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）之間的超遠三分比賽，也讓他扳回一城。

根據湖人隨隊記者透露，波爾不但能在開幕戰登場，還將穿上自己的簽名鞋款ZO2 PRIME REMIX。不過他曾在夏季聯賽著用過ZO2，但表現卻不如穿上他牌球鞋時亮眼。

波爾的簽名鞋款售價高達495美元（約1.5萬台幣）。（法新社）

相關關鍵字： 籃球 NBA 洛杉磯湖人 波爾

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