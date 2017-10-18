G3達比修先發抗小熊、NBA新球季開打 今日賽事預告與轉播

道奇隊日籍投手達比修有（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕早安，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB美聯冠軍賽第四戰，洋基主場派出格雷（Sonny Gray）先發，太空人則推出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）迎戰。關鍵的第四戰，洋基是否能將戰局扳平，或是太空人能拿下聽牌的第三勝？

國聯冠軍賽第三戰，小熊主場派出韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）先發，道奇則派出達比修有迎戰。回到主場的小熊能否搶下第一勝，將戰線延長，還是會由道奇搶下第三勝？球迷們敬請期待。

日本職棒高潮賽決勝輪，太平洋聯盟由樂天對上軟銀。首場比賽樂天派出塩見貴洋先發，軟銀則由東浜巨迎戰，樂天台灣投手宋家豪有機會登板。哪一支球隊能拿下系列賽關鍵的首勝呢？請球迷不要錯過。



NBA新球季今天開打，騎士將在主場面對塞爾提克。剛從騎士隊交易至綠衫軍的厄文（Kyrie Irving）新球季首場比賽面對前東家，精采可期。

另一場比賽由火箭對上勇士隊，新球季保羅（Chris Paul）與哈登（James Harden）組成的堅強後場能否帶領火箭衝擊衛冕冠軍勇士隊?請不要錯過今天的比賽！

MLB美聯冠軍賽

05:00 太空人vs. 洋基（FOX體育、FOX體育三台、民視無線台）

MLB國聯冠軍賽

09:00 道奇 vs. 小熊（FOX體育、FOX體育三台、民視無線台）

日職季後賽

17:00 樂天 vs. 軟銀（FOX體育、FOX體育三台）

NBA例行賽

07:30 塞爾提克 vs. 騎士（愛爾達體育）

10:30 火箭 vs. 勇士（緯來體育）

黑豹旗全國高中棒球大賽

14:00 延平高中vs.永春高中

17:00 建國中學vs.崇義高中

轉播：緯來體育、愛爾達體育