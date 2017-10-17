裙擺搖搖LPGA選手歡迎晚宴 曾雅妮帥氣褲裝登場

曾雅妮俐落褲裝出席晚宴。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽週四在林口美麗華高球場點燃戰火，今日總統府秘書長吳釗燮、裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松等貴賓，都出席台北萬豪酒店舉辦的選手歡迎晚宴，台灣名將曾雅妮以帥氣褲裝出席，各國選手也都精心打扮，讓現場美不勝收。

曾雅妮此次再度回台參賽，她以一身帥氣褲裝出席晚宴，一現身還讓現場所有人驚呼，不過，她原本想要穿裙子出席，但試過許多款式後，一直被人說穿起來像大嬸，最後還是選擇穿褲裝登場，她笑說：「希望以後有機會真的可以穿裙子。」

曾雅妮俐落褲裝出席晚宴。（記者林正堃攝）

世大運高球國手侯羽桑，她特地摘下眼鏡並盛裝打扮出席，一眼看過去還認不出來，她笑說，在這種正式場合還是要打扮一下，至於在比賽是否會不戴眼鏡呢？她說：「我戴隱形眼鏡眼睛會很乾，而且也怕髒東西飛進眼睛中，所以還是會戴眼鏡出賽。」

台灣好手都精心打扮，除了曾雅妮、侯與桑外，還有林子麒、徐薇淩、程思嘉等人，大家的裝扮都讓在場人士眼睛為之一亮。

晚宴正式展開後，來自世界各地的高球女將陸續進場，台灣由龔怡萍率隊進場，結果她竟然搞錯舞台方向，差點直接走下台，最終則特別介紹4屆裙擺搖搖冠軍登場，2011年冠軍曾雅妮率先出賽，依序為2012年稱后的南韓「小可愛」崔蘿蓮、2013年韓裔紐籍高寶璟與2016年日本好手野村敏京。

龔怡萍率「台灣隊」出席。（記者林正堃攝）

王政松與歷屆冠軍得主。（記者林正堃攝）

王政松與歷屆冠軍得主。（記者林正堃攝）