自由車》登山王挑戰賽 史上最強卡司來台參戰

2017臺灣自行車登山王挑戰國際記者會眾星雲集。（中華民國自行車騎士協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017臺灣自行車登山王挑戰10月20日登場，將由來自32個國家的592位車友決戰武嶺之巔，包括兩位前環法黃衫和五位前任登山王、登山后，堪稱史上最狂卡司！民視也將首度現場轉播，帶領民眾一起神遊這場史詩般的挑戰。

這項由交通部、觀光局、花蓮縣政府及南投縣政府指導，中華民國自行車騎士協會主辦的挑戰賽，今年雖然才邁入第六屆，但已成為全世界自行車同好心目中，〝一生至少要來挑戰一次的經典路線〞口袋名單之一。

2011年環法黃衫卡德.伊文斯、2016臺灣自行車登山王挑戰登山后艾瑪普莉，都用「地表最艱難的自行車爬山賽段」來形容臺灣自行車登山王挑戰。

伊文斯說，從等高圖等資料來看，台灣登山王絕對是目前他所騎過最艱難的賽段。「之前我騎過最難的是42公里、海拔2700公尺左右，登山王這樣全長105公里，海拔3275公尺的，一路上坡，又陡距離又這麼長的，這還是第一次。」

伊文斯也給國內自由車小將一些建議：「每位選手在訓練過程中，一定會碰到一些困難和考驗，只要盡全力，就可以知道自己到底可以走多遠。」由於已經退休了，伊文斯強調此行會以享受比賽和美景為主，「希望五小時內可以完賽。」

上屆登山后艾瑪普莉再度來台衛冕，對於本屆台灣登山王男、女子組冠軍獎金一樣為新台幣50萬元，艾瑪給大會一個讚！「國際上有些比賽只有男子組沒有女子組，就算有獎金也少很多，台灣登山王的創舉，對女子選手是很大的鼓勵。」

登山王精神指標選手范永奕笑說，台灣登山王每年都邀請很多世界級名將，以前他給自己立下一個規矩，絕不跟他們合照和要簽名，「但今年我破例了，因為伊文斯是我很敬佩的運動員，不是因為戰績，而是因為他的人格特質和精神。

2017臺灣自行王登山王挑戰將於10月20日上午6時，從接近海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、直達臺灣公路最高點合歡山／武嶺，從海拔0公尺到3275公尺，全長105公里。

今年大會有多項創舉，其一為民視將挑戰山區訊號不佳的賽事轉播作業，於當天上午08:00至11:00轉播精采賽況，讓無法到場的觀眾有身歷其境的感受，並透過鏡頭將臺灣之美，傳送到世界各地，讓全世界看見臺灣和臺灣KOM。

其二為平權訴求下，本屆男、女子組冠軍獎金首度齊頭同為50萬元，也就是說，女子組冠軍獎金由上屆的新臺幣20萬元，大幅提高至50萬元，臺灣總冠軍獎金則維持10萬元。

今年計有來自全球32個國家和地區592位車友，來體驗這條由法國知名自行車專業雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難挑戰之一，和環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。今年除參加人數創新高外，外籍車手318人、比例53.71%也首度超越本國籍。