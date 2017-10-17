日職》能見篤史0.1局被打爆 DeNA連2年對決廣島

羅培茲開轟，助DeNA晉級季後賽次輪。（取自KYODO NEWS IMAGES）

〔記者石毓琪／綜合報導〕因雨延遲一天，央聯首輪第3戰今開打，開局橫濱DeNA就打退阪神先發能見篤史，4上洋砲羅培茲開轟當英雄，2分砲穩定江山，終場DeNA6：1擊潰阪神，繼去年後再次「下剋上」晉級次輪。

日職季後賽高潮系列賽（CS）首輪採3戰2勝制，央聯第2阪神與第3DeNA賽前各握有1勝，不論哪隊只要再1勝就能取得次輪門票，關鍵戰役地主阪神推派能見篤史，對決洋投威蘭德（Joe Wieland）。

非贏不可的一戰，能見篤史的投球並不理想，首局頻投保送、遭DeNA安打串聯掉分，只因宮崎敏郎滾地球要到1出局，0.1局就失3分退場，也迫使阪神牛棚提前上班，車輪戰定勝負，4上DeNA再從阪神第3任投手岩崎優打下3分擴大領先，包括羅培茲關鍵2分砲。

飽受威蘭德封鎖的阪神，總算在6下2出局後老將福留孝介二壘打甦醒，延續上一戰好手感的大山悠輔敲回1分突破鴨蛋，但後續阪神未能再添分，9下連遭DeNA終結者「小魔神」山崎康晃連拿3出局結束比賽。

自從日職傳奇洋助人拉米瑞茲（Alex Ramirez）2015年季末接任總教練後，DeNA連續2年都以央聯排名第3進入季後賽，且連著2年都在首輪「下剋上」晉級。