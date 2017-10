詹皇是年收入最高的NBA球員。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「騎士一哥」詹姆斯(LeBron James)日前與好兄弟「閃電俠」魏德(Dwyane Wade),接受採訪時自爆,從不付錢買付費APP,連音樂都是聽Pandora(美國音樂串流播放軟體)免費版,Pandora收到消息後很快就在推特上發文表示,將送給詹皇一個付費帳號。

詹皇本季年薪3千3百萬美金(約台幣10億),是今年賽季第二高的球員僅差柯瑞(Stephen Curry)1百萬美金(約台幣3千萬),這還不包括業外收入,可是他卻對於小錢很捨不得花。

Hey @KingJames how about we hook you up with a Premium account so you can ditch the commercials?