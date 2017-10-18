中職》林智勝領史上最高薪 卻讓辜董2個期待落空

辜仲諒（左）和林智勝（右）在加盟記者會咬耳朵相談甚歡。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒最高薪球星林智勝今遭週刊爆料多次與總教練史耐德不合，讓兄弟球團傷透腦筋。早在2015年，大老闆辜仲諒就曾說不得排斥外國教練，否則那個人就先走路，未料大師兄仍有不服從的傳聞。

辜仲諒曾於2015年晚宴表示，台灣棒球落後日韓，他們一定要投注更多資源，拉到跟大聯盟同樣的高度才能成長，並宣布隔年要找國外教練幫助球隊，「球員不能排斥，如果有人排斥，那個人就先走路。」

2016年1月，林智勝以總值3年4500萬元加盟中信兄弟，寫下史上首位轉隊成功的自由球員，辜仲諒不僅親自出席加盟記者會，為林智勝披上兄弟衫，更曾對他說，「我了解你的背景，台灣很多孩子和你一樣，為了吃飯而打棒球，留下來和我一起打拚。」

辜仲諒認為球星的故事可以鼓舞很多具有相同背景的基層棒球選手，期盼林智勝能成為小球員的典範，「林智勝對他們說的一句話，比任何人都有用。」

然而，林智勝卻遭週刊爆料多次不滿史耐德的調度，認為他不夠尊重球員，開始消極面對，讓球團傷透腦筋，有中信內部人士直言，林智勝表現不如預期，且對一個有規範的總教練還不太習慣，引起不好的示範。

林智勝遭爆料內容也打臉其經紀公司聲明內容，「球員對團隊紀律的要求，絕對配合並以身作則。」不少兄弟球迷也在PTT隊板直言，「大師兄這種只有個人主義的行徑讓人非常失望。」