NBA》腳傷無礙！詹姆斯開幕戰拿準大三元 率隊退塞爾提克

詹姆斯。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新仇舊恨！上季東部例行賽前二席塞爾提克與騎士在今夏共同做出重大交易，今在NBA新賽季首戰於克利夫蘭正面對決，騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）繳出29分、16籃板與9助攻亮眼成績單，助隊擋住綠衫軍在下半場的凶猛攻勢，以102：99取得開門紅。

原任騎士二當家的厄文今夏因想當一哥，刻意拋出交易議題，最終如願轉戰塞爾提克，綠衫軍則把前任一哥「矮腳虎」I.湯瑪斯、克勞德送至騎士，兩軍此次交手受到高度矚目。

厄文搭配海沃德可望幫助塞爾提克維持上季戰績，此仗卻發生最不願意見到的事情，海沃德首節為了完成「空中接力」和詹姆斯碰撞，直接摔落在地，左腳踝出現嚴重骨折狀況，表情痛苦不已，僅打5分15秒，留下2分、1籃板，傷勢狀況嚴重，恐得面臨整季報銷。

騎士上半場最多領先18分，易籃後，塞爾提克前兩節合計14投0中的後衛史馬特（Marcus Smart）與菜鳥塔圖姆（Jayson Tatum）單節合奪20分，加上J.布朗（Jaylen Brown）8分進帳，攜手助隊扭轉劣勢，甚至在第四節取得領先，而詹姆斯與厄文的對位，也讓場邊球迷不斷鼓譟，雙方也不斷你來我往，但詹姆斯最後關頭跳出來，不讓對手踢館成功。

詹姆斯拿到「準大三元」成績單，關鍵時刻仍得看他表現，隊友無人得分破20大關，洛夫15分與11籃板，羅斯14分進帳，J.R.史密斯10分，魏德8分，克勞德11分及5籃板。

厄文投進4顆三分球，攻下22分、10助攻與4籃板；J.布朗拿到全隊最高25分；塔圖姆處女秀貢獻14分、10籃板；史馬特12分與9籃板；主力中鋒哈佛德（Al Horford）繳出9分、7籃板與5助攻。

海沃德受傷。（美聯社）

厄文（前）轉隊後，首次對決詹姆斯（後）。（法新社）

詹姆斯。（法新社）

羅斯。（法新社）

厄文（左）、羅斯（右）。（USA Today Sports）

厄文。（法新社）

魏德為受傷的海沃德祈福。（USA Today Sports）