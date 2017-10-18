2017 台北世大運

MLB》達比修打擊寫40年紀錄 美媒驚：不可思議！

2017/10/18 11:28

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今派日投達比修有先發搶聽牌，未料他在打擊區上寫下一項40年紀錄，讓大聯盟官網記者直呼，「不可思議！」

6局上，道奇先靠失誤、安打攻上一二壘，小熊派上後援艾德華茲（Carl Edwards Jr.），他在2出局滿壘面對達比修，竟然連投4顆壞球，讓達比修有進帳季後賽首分打點。

根據大聯盟官網記者Andrew Simon‏指出，達比修是自從1977年以來、首位在季後賽滿壘選到保送的投手，前一人是費城人投手克里斯坦森（Larry Christenson），在國聯冠軍賽第三戰從道奇投手Burt Hooton選到保送擠回1打點。

達比修7局下三振羅素（Addison Russell）後完成今日投球，總計81球（59好球）投6.1局，被敲6支安打，狂飆7次三振，1次保送，僅在首局被史瓦伯（Kyle Schwarber）轟出陽春砲失掉1分。

達比修有在滿壘選到保送。（歐新社）

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