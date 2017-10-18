MLB》達比修好投+超狂甩棒 道奇季後賽6連勝聽牌（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日投達比修有今投國聯冠軍賽第三戰，主投6.1局飆7K僅掉1分，打擊上更在滿壘選到保送擠回1打點，率隊以6：1擊敗小熊，季後賽狂掃6連勝，再1勝就晉級世界大賽。

小熊首局展現扳回一城的氣勢，史瓦伯（Kyle Schwarber）砲轟達比修有，先馳得點，不過先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）沒能守住領先，2、3局各被伊席爾（Andre Ethier）、泰勒（Chris Taylor）轟陽春砲，比分遭逆轉。

泰勒5局上延續道奇攻勢，二壘有人之際再敲三壘打，打進單場第2分打點；6局上則是達比修建功，他在2出局滿壘上場打擊，竟從艾德華茲（Carl Edwards Jr.）連選4壞球，成為1977年以來首位在季後賽滿壘選到保送的投手，有美媒戲稱達比修的甩棒是年度最佳等級。

達比修有的甩棒被美媒戲稱年度最佳等級。（歐新社）

達比修打擊上有表現，在投手丘則是漂亮封鎖小熊打線，6.1局僅被敲6支安打，飆出7次三振，失掉1分，繳今年季後賽首場優質先發，奪第2勝。

小熊一路落後至9局下，一度0出局攻占二三壘，道奇直接壓上終結者簡森，連續解決三名打者凍結跑者，終場就以5分差擊敗小熊，國聯分區賽3連勝聽牌。

達比修6.1局投球影片：