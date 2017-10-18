中職》少了陳鴻文 季後賽兄弟先發輪值怎麼排?

兄弟總教練史耐德。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕中職5戰3勝制季後挑戰賽中信兄弟隊統一獅將於後天開打，兄弟先發輪值已排定，總教練史耐德說，前4戰先發投手為伍鐸、羅曼、洪宸宇、銳力，若第一戰伍鐸用球數精簡且表現出色，就會再投第5戰，也有可能派鄭凱文。

本季陳鴻文先發7場，戰績2勝1敗、防禦率5.73，史總表示，由於例行賽陳鴻文對獅隊對戰數據不佳，所以沒有列入季後賽28人名單；本季陳鴻文對獅隊戰績1敗3次救援成功1次中繼成功、防禦率6.57。

季後賽兄弟確定不帶8大投打主力林智勝、王勝偉、蔣智賢、張正偉、鄭達鴻、陳鴻文、林煜清和林克謙，加上「恰恰」彭政閔受傷無法及時歸隊，季後挑戰賽並不好打，將以年輕活力小兵應戰。

史總表示，這一批球員年輕、熱情、有活力且拚命，季後賽關鍵是投手和防守，如果好好發揮，仍大有可為，對他們有信心。

雖然彭政閔無法打季後挑戰賽，不過史總說，彭政閔會隨隊，畢竟有一名領袖在球隊是有幫助的，如果打進總冠軍賽，應該有機會帶進名單，傷勢樂觀看待。

中信兄弟投手伍鐸。（資料照，記者廖耀東攝）

中信兄弟投手羅曼。（資料照，記者黃志源攝）

中信投手洪宸宇。（資料照，記者廖振輝攝）

中信兄弟投手銳力。（資料照，記者羅沛德攝）