NBA》杜蘭特絕殺無效！衛冕軍勇士開幕戰敗給火箭

哈登。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟火力最凶猛的衛冕軍勇士及火箭，今日作為西部開幕戰兩大主角，雙方在勇士主場展開廝殺，火箭全場多處於落後階段，最後1分鐘才取得領先優勢，即便勇士杜蘭特投進最後一擊，卻因時間到點而無效，也讓火箭以122：121驚險完成大逆轉。

杜蘭特今夏降價續約，助勇士用頂級合約續留「萌神」柯瑞及伊古達拉，加上K.湯普森、D.格林，成功保住奪冠班底，但雷霆、火箭、馬刺與灰狼都虎視眈眈，也讓勇士衛冕之路遭遇挑戰。

勇士開幕戰即碰上擁有「哈羅組合」哈登、保羅的火箭挑戰，上半場剛從湖人轉戰勇士的N.楊恩搶盡鋒頭，前兩節飆進5顆三分球，且僅失手1球，拿到20分，稱職扮演板凳暴徒一職，助勇士前兩節以71：62領先火箭。

易籃後，火箭依舊在後苦苦追趕，直到第四節剩下44.1秒，才靠著P.J.塔克兩罰全進，取得開賽2：0之後的首度領先，最後勇士仍有10.6秒的進攻機會，杜蘭特也在亂軍中，搶到進攻籃板並投進壓哨中距離，但重播畫面顯示，在時間到點時，球仍在他手上，確定進球無效，衛冕軍黯然在主場吞敗。

哈登23投10中，繳出27分、10助攻和6籃板；保羅手感冰冷，9投2中，拿到4分外帶11助攻、8籃板；E.戈登上季例行賽共飆進246顆三分球，此仗外線6投皆墨，仍攻下24分；P.J.塔克4顆三分球，20分與6籃板，尤其最後兩罰全進更是價值連城。

柯瑞17投8中，攻下22分、5籃板與4助攻；最後一擊不算的杜蘭特20分、籃板及6助攻，卻有8次失誤；K.湯普森進帳16分；D.格林繳出9分、11籃板及13助攻，N.楊恩全場9投8中，包括三分球7投6中，攻下23分。

柯瑞。（法新社）