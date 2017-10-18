電競》運動產業博覽會將開跑 獨立電競場館即將亮相

[1]體育署舉辦宣傳記者會為博覽會揭開序幕。（取自TESL官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕由教育部體育署主辦的首屆《運動產業博覽會》將於20日在宜蘭中興文創園區登場，進行為期十日的展演活動，昨（17）日體育署舉辦宣傳記者會為博覽會揭開序幕，體育署長林德福致詞時表示，希望透過博覽會的舉辦，讓民眾了解運動產業涵蓋的範圍，並提供給有意願投入運動產業發展或創業的人，更多的可能性與範例做為參考。

[2]林德福也指出，希望透過辦理運動產業相關論壇及活動，來增加社會大眾對運動產業的認識和投入，並從而帶動起熱情。（取自TESL官網）

配合全運會期間舉辦的《運動產業博覽會》內容十分豐富，共分為「電子競技館」、「宜蘭勁館」、「台灣館」、「好館」等四大主題，更邀請到台灣許多運動品牌大廠及新興運動廠商一同展示最新穎的運動產業、運動科技與電子競技、VR等體驗活動，展演期間將從10月20日至29日止。

現場也有許多重量級「大咖」出席記者會，包括林德福、中華民國電子競技運動協會副祕書長洪梓硯、台灣電競聯盟總監林佑良等人。最令大家耳目一新的，莫過於獨立的電競場館，該場地也將作為《106年電子競技全國公開賽》進行的五項電競賽事：《英雄聯盟》、《爐石戰記》、《傳說對決》、《絕對武力Online》與《快打旋風V》的線下總決賽比賽場地。

此外，電競場館內還將結合最新的AR科技、電競識讀與台灣電競駛等知識性內容導覽，希望可以讓民眾能夠互動體驗、實際參觀，擴大台灣民眾對於電競知識面、操作面的了解，