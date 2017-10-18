爐石戰記》不敵對手止步八強 閃電狼Tom60229：世界賽一定要打好

[1]閃電狼戰隊的「大哥」Tom60229在《爐石戰記》HCT夏季冠軍賽八強賽不敵Purple，止步八強。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《爐石戰記》冠軍巡迴賽（HCT）夏季冠軍賽已於上週日落幕，最終由來自韓國的選手Surrender拿下《爐石戰記》HCT夏季冠軍賽冠軍，與另三名選手Purple、Jasonzhou及Orange以前四強名次，攜手挺進荷蘭阿姆斯特丹的HCT 冠軍巡迴賽總決賽 ，而來自台灣的「大哥」Tom60229則是在八強賽不敵Purple，止步八強，Tom賽後也在個人FB粉專表示想，不會把這樣的悔恨感記太久，明年一月的世界賽會打出更好的成績給大家看。

還記得在台灣時間14日半夜閃電狼戰隊的「大哥」Tom60229在A組勝者組賽程對上烏克蘭選手OldBoy比賽，靠著「拉札牧」在一回合的連續COMBO打出27滴血的凶狠攻勢，以3比0挺進八強，但最後在15日八強對上加拿大選手Purple，儘管首局拿下開門紅，但後續遭遇對手的拖延戰術連拿三局，最終就以1比3遭到對方逆轉比賽，止步八強。

賽後，「大哥」也在個人臉書粉專寫下感想：「八強輸了，非常非常難過，難過的不是自己輸了，難過在自己今天狀況很差，打得非常爛；很多人來安慰但其實我很好，只是需要一兩天的時間來洗掉打的差的悔恨感；還是很想說x!今天為什麼打的這麼差，好不爽喔喔喔喔喔，一月世界賽一定要打好」。