暴雪英霸》萬象界域再添成員 「炸彈鼠」加入《暴雪英霸》

[1]《鬥陣特攻》知名角色「炸彈鼠」，即日起成為萬象界域生力軍。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕「這世界永遠需要新的英雄」，以許多《暴雪娛樂》旗下經典遊戲角色作為英雄登場的MOBA類型遊戲《暴雪英霸》18日再添一名生力軍，那就是來自《鬥陣特攻》的知名角色「炸彈鼠」，即日起成為萬象界域生力軍，作為一名以四處彈跳與移動的炸彈和榴彈攻勢，炸彈鼠將在萬象界域製造更多混亂。

炸彈鼠是擅長干擾戰局並透過爆炸造成大量傷害的遠程刺客，可透過彈跳的子彈及會移動的地獄飛輪在戰場中阻撓敵方攻勢，使敵人必須不斷移動以避免受到傷害。精準掌握爆炸時機與敵人方位是重要操作關鍵，將敵方逼到爆炸範圍中心即可造成最大傷害，以下為技能組介紹：

英雄特性－同歸於盡：死亡時，掉落5枚會在0.75秒後爆炸的榴彈，每枚榴彈會對附近敵人造成250點傷害。對建築造成的傷害降低75%。（原來又是一名「死哥」啊～）

主要技能－

爆彈槍 （Q）：發射一枚榴彈，榴彈會在路徑末端或擊中敵人時爆炸，對附近敵人造成117點傷害。榴彈遇到地形障礙會彈開。榴彈對建築造成的傷害降低50%。 最多可累積4枚榴彈。爆彈槍的冷卻時間結束後會一次補充所有榴彈。

[2]「爆彈槍」可發射一枚榴彈，並在路徑末端或擊中敵人時爆炸對敵人造成傷害。（暴雪娛樂提供）

震盪地雷 （W）：在地面放置一個地雷，炸彈鼠可啟動特性引爆地雷，對附近敵人造成180點傷害，並將其擊退。炸彈鼠也會被震盪地雷擊退，但是不會受到傷害。 一次只能放置1個地雷。

鋼鐵陷阱 （E）：在地面放置一個會在2秒後啟用的陷阱。陷阱會對第一個踩中的敵人造成130點傷害，並使其定身2秒。 最多可啟用1個陷阱。

英雄絕技－

地獄飛輪 （R）：啟動一個由引擎驅動，有530點生命值的飛輪炸彈，持續15秒。發動引擎後，炸彈鼠無法移動，但可操控地獄飛輪。再次啟動此技能會立即引爆地獄飛輪，將附近敵人擊退，並根據敵人跟爆炸中心範圍的距離造成475點、625點或者775點傷害，越靠近中心點受到的傷害越高。

沖天火箭 （R）：延遲1.25秒後，炸彈鼠會騎上火箭一飛衝天。在空中時，炸彈鼠可以移動決定降落地點。 炸彈鼠會在3.5秒後降落，對附近敵人造成750點傷害，並啟動同歸於盡。降落5秒後，炸彈鼠會重新出現在風暴祭壇，坐騎的移動速度提高150%，持續直到解除坐騎為止。

[3]炸彈鼠可騎上「沖天火箭」一飛衝天並在空中決定降落地點，對附近敵人造成傷害。（暴雪娛樂提供）

同時，萬鬼節活動任務也正式開跑，即日起至11月15日止，玩家只要進行指定場數的遊戲即可獲得萬鬼節限定噴漆、旗幟與頭像等獎勵，超過20種毛骨悚然的萬鬼節限定造型同步登場，與玩家歡度萬聖節。

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