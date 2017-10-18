爐石戰記》「暴雪爸爸」歡慶萬聖節！ 登入遊戲將送免費卡包

《爐石戰記》萬鬼節活動即將開跑，無頭騎士將於10月26至10月29日期間在特殊萬鬼節旅店大亂鬥出現。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕每逢佳節舉辦活動，已成為《暴雪娛樂》旗下遊戲的傳統，《爐石戰記》為因應萬聖節的到來，從10月24日至11月5日止，將推出免費卡包、競技場入場券、雙職業競技場體驗、旅店大亂鬥及全新術士英雄－奈姆希˙奈克菲茲的推出等相關活動，一同慶祝萬聖節慶。

免費卡包和競技場入場券：只要在第一週（10月24日早上9時至10月30日）及第二週（10月31日至11月5日）期間登入遊戲，兩週各別可獲得一包《古什碎碎念》／《冰封王座》卡包和一張競技場入場券。

雙職業競技場：10 月 24 日至 11 月 5 日止，玩家可以體驗全新的雙職業競技場模式，在每輪競技場開始前，玩家可選擇一個英雄和另一個職業的英雄能力，然後再從那兩個英雄的職業卡牌及中立卡牌中，選擇卡片建立牌組。

旅店大亂鬥：「奔馳的無頭騎士」是將在10月26至29日期間所舉行的特殊萬鬼節旅店大亂鬥。大亂鬥開始時，玩家會發現自己要穿的「特別服裝」，每套服裝都有自己專屬的套牌，內含不同職業的卡片，而每位玩家都會得到一個被動英雄能力，可多加利用。

全新術士英雄－奈姆希˙奈克菲茲：即日起，玩家只要在任何受官方認證且已開張的爐邊聚會旅店參加一場爐邊大亂鬥，就可以得到免費的最新術士英雄–奈姆希‧奈克菲茲。