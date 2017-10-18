兄弟五虎將犯了什麼天條？ 中信領隊一個一個說清楚

劉志威（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕中信兄弟五虎將的「冰風暴」，因桃色糾紛和不滿外籍教練團調度等原因遭遭冷凍，針對周刊報導，兄弟領隊劉志威也做出明確說明。

問題1：張正偉婚姻出問題，疑似因誹聞而與老婆鄭詩婷鬧離婚，並曾在比賽結束後不顧體育台直播車及記者在場，罵老婆髒話，也曾在宿舍喝醉對老婆大聲咆哮，把東西全都摔。

劉：對於張正偉在賽後，當著體育台直播車及記者的面對老婆罵髒話，張正偉在宿舍與老婆大吵一架，這些都沒聽聞過。另外，婚姻屬於私人問題，球團不會過問，但如果有婚外情，對於公司、球團和球員形象都有影響，待調查清楚並實際了解狀況後，視情節輕重再做懲處，若違反合約形象之規定，最重就是解約。

問題2：蔣智賢與女球迷過從甚密，和張正偉一樣都身陷桃色風暴，在林志祥桃色糾紛後，蔣智賢也因腳傷下二軍。

劉：有聽過這個傳聞，但沒有明確的事證，不過，蔣智賢腳傷下二軍確實也是事實

必須經過治療傷勢、測試、與打復健賽後，才能做出是否歸隊的決定，二軍總冠軍賽就是蔣智賢的復健賽，他的腳傷讓無法全力比賽。與張正偉的狀況相同，如果婚外情誹聞屬實，最重就是解約。

問題3：林智勝不滿總教練史耐德的調度，甚至因力挺前總教練吳復連，曾怒嗆高層「敢換試試看」，最終被下放二軍調整。

劉：林智勝確實對一個有規範的總教練似乎還不太習慣，所以有一些消極作為，造成不好的示範，無法發揮母雞帶小雞的效果，不過，經典賽後林智勝身體確實有些狀況，表現也受影響，沒讓他打季後賽事為了讓他休息，，，，，。

問題4:鄭達鴻因紀錄和私生活問題被下放二軍，也疑似曾參與經典賽開趴事件。

劉：鄭達鴻的狀況比較單純，純粹是不符戰力和陣容考量，所以下二軍調整，至於經典賽事件也是看周刊報導才知道，這跟兄弟團隊紀律無關。

問題5：和鄭達鴻相同，王勝偉私生活與紀律也有問題，同樣曾參與經典賽開趴事件。

劉：王勝偉下半季打擊低迷，內野守備失誤較多，我們也一直幫助他調整，也讓他守過三壘，加上球隊二三游擊手也有年輕球員上來，所以他的上場機會就愈來愈少，和鄭達鴻一樣，純粹是個人表現不佳問題，非關私生活與紀律也有問題。