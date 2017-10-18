2017 台北世大運

羽球》丹麥頂超賽開打 現場直擊童話王國羽球世界（圖集）

2017/10/18 19:35

〔特派記者卓佳萍／丹麥報導〕總獎金75萬美元（約台幣2287萬）的丹麥羽球頂級超級系列賽今天會內賽正式點燃戰火，台灣運動品牌VICTOR首度成為該賽事贊助商，現場比賽氣氛佳，更有民眾體驗攤位，有機會免費帶走選手專屬球衣。

VICTOR與丹麥羽球協會今年開始合作，贊助國家隊球衣、賽事等，這是VICTOR首度贊助丹麥頂超賽，從會外賽當天開始擺設商品攤位，也有丹麥羽協的攤位。

丹麥頂超賽舉辦地點是歐登塞市，這裡是丹麥知名童話故事家安徒生的故鄉，丹麥吉祥物是一隻小鴨，就是起源自安徒生的名作醜小鴨；另外，丹麥男單好手安賽龍的家鄉也在這裡，賽前受到媒體高度關注，體育版面幾乎都是他。

最新款自動穿線機。（特派記者卓佳萍攝）

丹麥頂超賽首日賽程，開放四面場地。（特派記者卓佳萍攝）

場地等待球員與裁判進場時，有燈光秀。（特派記者卓佳萍攝）

購物滿額的民眾可以參與小遊戲，不管完成與否都有獎勵。（特派記者卓佳萍攝）

丹麥羽球協會攤位。（特派記者卓佳萍攝）

丹麥吉祥物是一隻小鴨，起源自安徒生童話。（特派記者卓佳萍攝）

當地媒體多以安賽龍為報導重點。（特派記者卓佳萍攝）

場館處處可以找到球后身影。（特派記者卓佳萍攝）

相關關鍵字： 羽球 戴資穎 丹麥公開賽 丹麥頂超賽

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