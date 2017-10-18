高爾夫》裙襬搖搖有熱情 LPGA執行長惠恩專訪

惠恩（記者粘藐芸攝）

〔記者趙新天／專訪〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽明天起將在美麗華球場開賽，美國LPGA巡迴賽執行長惠恩（Mike Whan）今天接受本報專訪，談到LPGA未來的展望，和他感受到裙襬搖搖高爾夫基金會對女子高爾夫的熱情。

專程來台參與裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的惠恩今天表示，很高興再次來到台灣，在這裡的感覺像是第2個家一樣。5年前，他有幸結識裙襬搖搖基金會會長王政松和他的會員們，真的感受到他們對高爾夫的熱情和協助女子高爾夫運動發展投入的所有努力。

他認為，裙襬搖搖是非常特別的團體，他們不僅舉辦賽事，更注入文化、藝術的面向，讓各國年輕女將除了比賽和名次，還能吸收更多不同的東西。

惠恩指出，美國LPGA巡迴賽有越來越多年輕好手加入，這個趨勢很明顯。過往這些好手都是到18歲以後才開始接受好的教練指導，在營養、身體照與強化方面得到專業的指導。現在整個年齡層往下降，她們從12歲以後就得到很好的照顧和訓練。

另外，高爾夫項目重返奧運，也是重要的影響，許多國家因為高爾夫是奧運正式競賽項目，開始支持和推廣高爾夫，這是令人振奮的消息，他說：「10年前，來美國參加資格測試的選手大概只來自12個國家；今年的資格測試，報名選手來自47國，這是很大的差別。」

惠恩也說明了美國LPGA巡迴賽資格測試未來的變革，他說：「未來會採取資格測試系列賽（Qualifying Series）的模試，參賽者不是取得LPGA資格，而是經由這個系列的比賽，確立她在LPGA巡迴賽的參賽優先順序。」

依照新制度的設計，LPGA巡迴賽年度前80名將是下個球季的種子選手，接下來排序是Symetra巡迴賽前10名，然後是LPGA年度第81至100名，這樣就有110位選手。

未來資格測試仍會有前兩關，但從這個管道打進最後1關（Q3）的選手會減少，她們將和其他國家世界排名較高的選手，以及Symetra巡迴賽年度第11至30名的選手，進行為期數週的系列賽事，依照排名成為下1年LPGA賽季排序第111至160名。

他說：「我們相信在這樣的系列賽事裡，與各國好手們對決，會比只打5天的資格賽最後1關，更能鑑別出選手實力高下。」

最近幾年，因為女子歐巡賽（LET）經營發展陷入瓶頸，惠恩表示，美國LPGA慎重考慮伸出援手，扶助LET重新站穩腳步。目前的情況是LET會再自行努1年，明年4月男子歐巡賽、英國R&A和美國LPGA會坐下來談，看看是否由3方共同努力，協助LET站起來。

惠恩強調，他希望全球各地的女子職業巡迴賽都能有健全的發展，他以河流來比喻，美國LPGA巡迴賽像是一條大河，大河都需要靠支流匯聚，注入活水。全球各主要女子巡迴賽如果都能經營得很好，就會有出色的選手加入美國LPGA。如果評估之後，LET真的需要幫忙，美國LPGA會伸出援手。