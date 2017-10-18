羽球》周天成浴血奮戰 闖進丹麥賽16強

「雙麟配」王齊麟（左）／陳宏麟直落二，挺進16強。（特派記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／丹麥報導〕丹麥頂級超級賽由男雙「雙麟配」王齊麟／陳宏麟打頭陣，兩人以21：17、21：13拍下英國布利格斯／霍夫登，晉級次輪，「台灣一哥」周天成首輪遭遇中國選手田厚威，終場以22：20、21：14，挺進16強。

男雙「雙麟配」王齊麟／陳宏麟首局一度陷入8：15落後，隨後以一波11：0反擊，逆轉局勢，也找回彼此搭配節奏，收下比賽勝利。

王齊麟是台北世大運混雙金牌，結束混雙賽事後，重新投入男雙戰場，他表示，自己打太保守、太軟，才導致開局落後。

周天成首輪面對中國田厚威。（特派記者卓佳萍攝）

陳宏麟表示，一開始戰術不對，打太慢，後來才調整，整體不太理想，搭檔結束世大運後，狀態比較沒那麼好。

第五種子周天成今天面對世界排名第11的中國田厚威，兩人過去交手三次，都是小天帶走勝利。

周天成首局儘管失誤較多，化解對方局點機會，反以22：20拿下，次局以4：0取得優勢，5：5平手時，小天因為救球時，右手手指擦到地板，當時爆血，大會醫療人員緊急包紮。

分水嶺出現在8平手後，周天成打出一波7：0，以21：14贏下比賽。

周天成首輪面對中國田厚威。（特派記者卓佳萍攝）

有球迷帶國旗進場加油。（特派記者卓佳萍攝）

周天成右手手指流血。（特派記者卓佳萍攝）