體育協會的逆襲？網友爆料明將動員到體育署抗議

傳各單項協會明將到體育屬向林德福抗議。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕體育協會明天將聯合起來到體育署向林德福抗議？有網友今晚在PTT八卦板爆料，指出體育協會明將聯合舉辦「體育界誓師聯署大會」，至體育署向林德福抗議國體法改革，明天民眾可望有機會看到各單項協會的理事長、秘書長共同向政府怒吼的難得畫面。

該名爆料的網友還指出，由於體育署長林德福鐵了心要改革協會，大幅推動體改措施，驚動各個單項協會，因此各協會決定聯合起來向林德福抗議，還貼出一張Line的對話截圖，對話中還指定各協會必須派出理事長、秘書長出席抗議，引發網友熱烈討論。

Line的對話截圖內容如下：

體育署違法濫權

嚴重侵害體育發展

國家體育法於民國106年8月31日修正通過，體育署於10月初公佈章程範本草案，署長林德福並公開八點聲明，強調「民主一次到位」。但章程範本草案與林署長的聲明，逾越本次國體法修正的法律授權範圍，並且完全未考量各項體育特殊性的現實，強迫各協會一體適用遵照體育署範本草案修改章程，更在章程範本縱容人頭會員操縱各單項協會的理事選舉，嚴重違法、濫權！

我們呼籲蔡英文總統及賴清德院長，正視國家體育長期發展，傾聽各體育協會以及各方專家意見，重新規劃尊重體育專業的人民參與方案，切勿假民主之名，行清算之實，還給體育界一個人民團體專業自治的空間！

【體育界誓師連署大會】

敬邀各位體育界先輩共同為體育發聲！

10/19（星期四）PM1：30於體育大樓1F

連署簽名發聲抗議！！

各協會至少3人出席（理事長、秘書長等）

傳各單項協會明將到體育屬向林德福抗議。（取自PTT）