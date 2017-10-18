中職》許基宏不能打季後賽 只因心理素質不夠強？

許基宏（資料照）

〔記者羅志朋／屏東報導〕今天中信兄弟和統一獅都公布季後賽28人名單，其中兄弟重砲手、經典賽國手許基宏沒有列入名單中，引發球迷熱議，究竟為什麼他沒能打季後賽?兄弟總教練史耐德給的理由是，「許基宏心理素質有待加強。」

許基宏是前年中職新人王，去年繳出打擊率3成56、15轟、62打點的好成績，今年他順利入選經典賽國家隊，一整季雖表現不佳，不過下半季他84打數狂敲10轟，連3季兩位數全壘打，打擊手感也慢慢回溫，又能守一、三壘，大賽經驗也夠，卻無法換得一張季後賽入場券，反倒是下半季表現不佳的曾陶鎔、陳子鴻，和生涯只打1打席的岳東華列入28人名單，引發討論。

攤開成績來看，一目了然，下半季曾陶鎔打擊率1成86，102打數僅1轟，慘吞43K，陳子鴻打擊率1成70，47打數也只敲1轟，吞19K，兩人近況和手感都不如許基宏，岳東華生涯只打1次，而且腳傷才剛好，那就更不用說了，但最終教練團決定割捨許基宏。

對此，史總表示，許基宏的能力很好，他也很欣賞，只是其還有未被開發的潛能，今年表現起伏也較大，心態和想法可以再加強，所以沒帶許基宏進季後賽。

值得一提的是，今年中信兄弟有8名選手入選經典賽國家隊，包括林智勝、蔣智賢、王勝偉、張正偉、鄭達鴻、陳鴻文、許基宏和張志豪，除了張志豪之外，其他7名經典賽國手都沒能擠進季後賽28人名單。