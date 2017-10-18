LOL世界賽》閃電狼Karsa： 隊員都是LMS頂尖選手 很難找人取代

日前閃電狼打野選手Karsa接受美國記者Travis Gafford採訪。（取自Travis Gafford Youtube頻道）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕來自《英雄聯盟》LMS賽區的前二種子閃電狼及ahq戰隊連續兩年止步世界賽16強，本屆閃電狼更是創下一勝五敗新低成績，僅有的一勝更是在最後一場面對北美TSM戰隊所拿下，日前閃電狼打野選手Karsa接受美國記者Travis Gafford採訪，談到未來戰隊是否會變動，他回應「應該暫時不會有變動」，並認為5名隊員在LMS都算頂尖選手，很難找到能取代的人，只是大家都要更加油。

面對記者問到閃電狼的低迷表現究竟是無法呈現出團練結果，還是隊伍的實力落差？Karsa回應，其實D組四支隊伍實力差距不大，就看當下誰狀況好就有機會拿下勝利，而閃電狼則是沒有將訓練時的成果發揮出來。

談到唯一贏下的對手TSM，Karsa做出如下評價，他認為TSM整體實力其實不錯，就是前期偏弱，閃電狼首輪面對TSM在前期也是取得很大優勢，而TSM是靠中期團戰來贏得比賽，如果對方前期沒辦法把握好，就很容易輸。

Karsa也說，第二輪與TSM再度交手，其實就是放手一搏，也讓MMD玩閃電狼訓練賽一次都沒用過的「雷尼克頓」，取代平常玩的坦型英雄，「算是大家沒有後顧之憂，放手一搏的感覺」。

而這次世界賽失利後，閃電狼成員是否會有所異動？Karsa回應，應該暫時不會變動，「因為我們5人在LMS都算頂尖選手，很難找到能取代的人，只是我們都要更加油，團隊溝通上也要更加強」。

Karsa自己也談到閃電狼跟TSM好像在各自賽區表現好，但國際賽場上不佳的原因，他認為兩隊的問題在於對META轉變的適應能力，在各自賽區獲勝的戰術對上其他賽區的隊伍可能沒什麼用，是兩隊的通病。

最後，Karsa也對粉絲喊話：「很抱歉讓大家失望了，我們這次表現真的不太好，非常抱歉讓粉絲們失望」。