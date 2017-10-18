熱血！東水棒球隊成軍4年終獲黑豹旗首勝 隊長「通船」上學練球主投八局鎖勝利

東港海事拿下首勝，隔天還晉級。（記者陳彥廷翻攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱黑豹旗）廣納全國高中棒球校隊或社團競技，常能見到許多非科班出身選手拼命打球，比賽來格外熱血，成軍4年的國立東港高級海事水產職業學校（簡稱東水），昨天終於拿下首勝，今天更以2連勝晉級，主力投手陳正毅來自小琉球，天天通船上課、打棒球，高三終於圓夢晉級黑豹旗64強。

相較其它離島有專屬離島區比賽，屏東小琉球沒有高中，愛好者想打棒球就得到本島高中就讀，主力投手陳正毅和另名外野手田俊哲，每天從小琉球通船上學，更要把握有限時間練習，今年來校方自費買發球機練打，今天以大比分「摳倒」（called game，提前結束）高師大附中，以2連勝之姿晉級64強，未來每一球，都是隊史里程碑。

東港海事拿下首勝，隔天還晉級。（記者陳彥廷翻攝）

看似順利，但其實高中聯賽軟棒組有不錯成績的東水棒球隊，進入不分組的黑豹旗，昨天竟才拿到首勝，不過第2勝今天接踵而來，這個102年才成軍的棒球隊，是全台最南高中的棒球隊，屬社團性質只能在週間午休或放學時間練球，且場地只是「半套」的200公尺操場草地，加上部分學生琉球學生，為趕船班得早退，練習時間和場地皆相相當克難，不過苦練有了成果還加上好籤運，今年大放異采。

陳正毅昨天對中正高工主投8局，一夫當關為球隊鎖住4比1領先，他說，自己因興趣接觸棒球，但小琉球無場地無師資，到了東水有隊友能夠配合練習，讓他格外珍惜，現在高三終於傳承著學長願望晉級，未來64強比賽將全力以赴，「因為任何突破都是新隊史！」。

「發球機真的有效」，帶隊老師潘冠霖笑說，東水場地小，曾因學生安全而練習受阻，不過今年校方購置發球機，學生越練越好，雖難免會打破學校玻璃，但克難練習有成果，盼了四年拿下首勝並晉級是難得經驗，他將自掏腰包請學生吃火烤兩吃慶功，慶祝學生自己努力寫下的歷史新頁。

東港海事拿下首勝，隔天還晉級。（記者陳彥廷翻攝）

主力投手陳正毅來自小琉球，每天通船上下學。（記者陳彥廷翻攝）

東水棒球隊就在校園200公尺內的草地練習，今年終於拿下首勝。（潘冠霖提供）