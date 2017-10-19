MLB》霸氣紀錄引發話題 達比修本人都害羞了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕達比修有昨好投率領道奇聽牌，但在美國掀起話題反而是他的打擊，不僅成為40年來首位在季後賽滿壘選到保送的投手，當下的甩棒還被美國媒體稱為年度最佳等級。

達比修昨在第6局2出局滿壘時選到四壞球，帥氣甩棒跑上一壘，成為季後賽史上第7個靠著四壞球賺到打點的投手，上一個是1977年的費城人隊克利斯坦森，對手正是道奇隊。

賽後他的甩棒照片被社群媒體瘋傳，有人笑說是否會變成新的註冊商標，達比修本人也感到不好意思，在推特轉載圖片寫道，「（動作）好像轟出全壘打了，其實只是四壞球而已...」但有球迷回應他，「跟全壘打有同等價值的四壞球！」

達比修當下的甩棒也向幫他跑回打點的普伊格（Yasiel Puig）致敬，兩人賽後互動也引發話題，普伊格在推特用日文稱兄道弟，大讚達比修投得好，達比修則用西班牙文轉推回應，「謝謝你，兄弟！」

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