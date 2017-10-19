NBA》海沃德恐怖翻船準備開刀 復出時間仍未知

海沃德受傷表情相當痛苦。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新賽季昨天才開打，塞爾提克球星海沃德（Gordon Hayward）首節就因左腳大翻船，造成腳踝脫臼及脛骨骨折，根據美媒報導，海沃德跟球隊已經在討論開刀的相關細節，綠軍主帥史帝文斯（Brad Stevens）今日賽前受訪表示，海沃德目前歸隊時間未定，但他跟球隊都希望海沃德能夠完全康復。

昨天在塞爾提克本季對騎士首戰中，第一節剩下6分多鐘時，海沃德空手走位到禁區要球進攻，想要空中接力灌籃，但遭騎士克勞德 （Jae Crowder） 擋下，他落地時左腳沒有踩穩，整個腳踝外翻，表情相當痛苦地，被現場工作人員用擔架抬出場外。

而塞爾提克總教練史帝文斯受訪時表示，海沃德的手數具體時間還沒出來，不過很快就會開始進行，他也表示，雖然球隊希望海沃德能完全康復，但無法確定海沃德是否會報銷整季，能復出時間也未知。

「我還沒有仔細看他（海沃德）受傷的影片，我也不想看，我相信克勞德絕對不是故意的，但我們今天會拉上柏德（jabari bird）來填補球隊射手空缺，」史蒂文斯說。

「昨天我有去醫院看海沃德，這對他來說不僅是身體上的痛苦，心情一定也大受影響，畢竟他才剛開始展開在波士頓的職業生涯，」史蒂文斯說，「我們期待他完全康復，雖然很困難，不過希望他能一天一天慢慢變好。」

塞爾提克主帥史帝文斯受訪表示海沃德即將接受手術。（法新社）

塞爾提克昨日99：102不敵騎士，今日則將出戰密爾瓦基公鹿隊。