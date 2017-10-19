2017 台北世大運

NBA》卡文頓29分無用 巫師雙槍砍53分退七六人

2017/10/19 11:35

巫師沃爾（左）、畢爾。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今天開幕戰在主場面對七六人，「雙槍」沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）聯手砍下53分，中鋒葛托特（Marcin Gortat）也有雙十演出，七六人也表現不俗，卡文頓（Robert Covington）砍下29分全場最高，不過全隊出現17次失誤，終場巫師以120：115獲勝。

首節巫師就取得近10領先優勢，次節七六人苦追，恩比德（Joel Embiid）及西蒙斯（Ben Simmons）上半場各拿下10分超前比數，中場握有3分領先，易籃後巫師雙槍發威搶回領先，畢爾單節灌下15分，沃爾也有14分。

七六人恩比德有雙十表現。（美聯社）

下半場七六人僅卡文頓手感火熱，加上末節打得慌亂，全隊發生5次失誤。比賽剩下2秒七六人落後3分，西蒙斯犯規，畢爾兩罰全中拉開比數，貝利斯（Jerryd Bayless）發生傳球失誤後，七六人便以5分之差落敗。

巫師雙槍今天表現亮眼，沃爾今天砍下28分、5籃板、8助攻，畢爾拿下25分、6籃板，葛托特也繳出16分、17籃板的雙十成績；七六人則由卡文頓灌下29分、7籃板全場最高，西蒙斯及恩比德也都有雙十表現，各拿下18分及10、13籃板。

西蒙斯。（美聯社）

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