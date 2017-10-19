MLB》田中將大猛拉尾盤 1數據說明驚人宰制力

〔體育中心／綜合報導〕日投田中將大今在美聯冠軍賽第五戰先發7局無失分，幫助洋基率先聽牌。季賽起起伏伏的他，球季尾聲狂拉尾盤，近4場先發投出驚人數據，幾乎是完全屠殺世界火力最兇猛的打線。

例行賽最後一次先發前，田中將大防禦率高達4.94，但他以7局15K無失分封鎖藍鳥收尾，並在季後賽大舞台延續手感，先在分區賽對印地安人投出7局7K無失分、美冠首戰對太空人6局掉2分，今再繳7局8K無失分。

田中近4場先發壓制力多麼驚人？數據顯示，打者對他的打擊三圍只有0.141／0.168／0.185，而大聯盟投手本季平均打擊三圍是0.124／0.156／0.161。季賽火力極為兇猛的太空人、印地安人，面對田中卻像是投手在打擊。

Hitters vs Tanaka Last 4 GS: .141/.168/.185

2017 MLB Pitchers Batting: .124/.156/.161

They've been better than pitchers, but not by much — James Smyth （@JamesSmyth621） 2017年10月19日

根據ESPN指出，田中將大今年季後賽已繳2場7局無失分，追平克雷門斯、福特（Whitey Ford）所保持的隊史紀錄，若洋基晉級世界大賽，田中可望挑戰隊史第一人。

紐媒盛讚田中表現：

Tomorrow's cover: The Yankees are one win away from the World Series https://t.co/NZisNLbm36 pic.twitter.com/9gfYKBEk8e — New York Post （@nypost） 2017年10月19日