MLB》田中將大猛拉尾盤 1數據說明驚人宰制力

〔體育中心/綜合報導〕日投田中將大今在美聯冠軍賽第五戰先發7局無失分,幫助洋基率先聽牌。季賽起起伏伏的他,球季尾聲狂拉尾盤,近4場先發投出驚人數據,幾乎是完全屠殺世界火力最兇猛的打線。

例行賽最後一次先發前,田中將大防禦率高達4.94,但他以7局15K無失分封鎖藍鳥收尾,並在季後賽大舞台延續手感,先在分區賽對印地安人投出7局7K無失分、美冠首戰對太空人6局掉2分,今再繳7局8K無失分。

田中近4場先發壓制力多麼驚人?數據顯示,打者對他的打擊三圍只有0.141/0.168/0.185,而大聯盟投手本季平均打擊三圍是0.124/0.156/0.161。季賽火力極為兇猛的太空人、印地安人,面對田中卻像是投手在打擊。

Hitters vs Tanaka Last 4 GS: .141/.168/.185

2017 MLB Pitchers Batting: .124/.156/.161

They've been better than pitchers, but not by much