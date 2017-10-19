NBA》林書豪又傷退拿18分 籃網禁區失守首戰不敵溜馬

林書豪首戰18分，籃網禁區失守吞敗。（USA TODAY）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「豪羅連線」林書豪、D.羅素領軍的籃網隊今日在客場迎戰溜馬，兩人加上前鋒布克雖合力貢獻68分，但林書豪卻在末節因傷提前下場，且球隊禁區徹底失守，最終籃網以131：140落敗，下戰在週六早上7點半於主場迎戰魔術，林書豪是否能重返戰場，有待後續檢查。

籃網今夏進行陣容改組，將明星中鋒B.羅培茲送至湖人，換來2015年榜眼D.羅素，與林書豪組成「豪羅連線」，上半場兩人上場時間居球隊前2，林書豪上場14分04秒，攻下9分、3助攻，卻也有3失誤，D.羅素上場15分24秒，拿出極佳的得分能力，有16分進帳，不過，溜馬新兵歐拉迪波貢獻19分、D.柯利森6分與6助攻、T.楊恩11分，地主溜馬以65：63小幅領先。

易籃後，籃網單節雖有35分進帳，卻也被溜馬拿到41分，也讓對手得分前三節打完就破百分，末節雖在後頭苦苦追趕，但林書豪在剩4分53秒因上籃後，落地不慎弄傷右膝，提前退場休息，而籃網在倒數2分半，兩度僅落後4分，仍功虧一簣，黯然在客場兵敗。

林書豪12投5中，罰球7投全進，攻下18分及4助攻，D.羅素22投12中，包括4顆三分球，貢獻30分；布克20分與10籃板、霍林斯傑佛斯14分、克拉布12分、雷佛特12分、卡羅10分，共7人得分雙位數。籃網禁區雖有52分進帳，但同樣也被溜馬予取予求，共被拿到66分，成為此仗失利主因。

今夏失去一哥P.喬治，溜馬首戰仍順利開紅盤，今團隊投籃命中率52％，克服三分球命中率26.5％表現不佳的問題，歐拉迪波22分，M.透納21分、14籃板與4阻攻，T.楊恩17分、11籃板，D.柯利森21分、11助攻，史岱芬森16分，波丹諾維奇14分、喬瑟夫11分、沙波尼斯16分。

歐拉狄波拿下22分。（法新社）