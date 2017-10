海沃德昨天在場上大翻船。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克球星海沃德(Gordon Hayward)昨天首節就傷了左腳退場,骨折的驚悚畫面令不少球迷擔心他的傷勢,根據《WCVB》記者Mike Lynch透露,海沃德並沒有粉碎性骨折,最快三月能回到球場。



昨天海沃德僅上場五分鐘就左腳大翻船,造成腳踝脫臼及脛骨骨折,Mike Lynch透露,經過手術後醫生表示骨折相當乾淨,也沒有傷及韌帶,海沃德最快能在明年三月復出,有望趕上季後賽。

New information on Hayward surgery. As good as doctors could hope. Clean break, no ligament damage. Prognosis is good. Best case? March