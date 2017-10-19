NBA》球哥復出首戰快艇 防守悍將貝佛利成最大挑戰

球哥波爾將重返球場出戰快艇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人新科榜眼波爾（Lonzo Ball），因左腳踝扭傷缺席四場季前熱身賽，而目前傷勢已無大礙，有望在明天主場開幕賽先發出戰快艇，而他最大的挑戰則是要面對快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）。

「球哥」波爾在10月3號熱身賽迎戰金塊，在第2節扭傷左踝退場檢查，雖然當下看起來並無大礙，接下來幾戰卻都高掛免戰牌。而日前「球哥」終於可以離開傷兵名單，在明天湖人開幕賽出戰快艇，也不會因健康狀況被限制上場時間，不過他最大的挑戰則是快艇防守悍將貝佛利。

「我看NBA比賽已經很久了，貝弗利打得很拼，是那種會全場死纏著你的防守球員，跟他對決應該會很有趣。」波爾說。

快艇後衛貝弗利（左），將是波爾最大的挑戰。（資料照，美聯社）

因為受傷，波爾只打了兩場季前熱身賽，這幾天他也隨隊訓練，明天將出戰生涯常規賽首秀。對於波爾的復出，湖人隊也非常興奮，教頭華頓（Luke Walton）在受訪時表示，對於波爾來說，這是一個很重要的學習過程。

「之前他（波爾）還沒打過NBA的正規賽，這裡的球員都非常優秀、強壯，但我覺得波爾絕對沒問題，」華頓說：「我們整個夏天都跟波爾一起，也開始了解他為何能如此特別，當他在場上，整個球隊就會表現得更好，球權能不斷轉移，球員們都能有更好的出手機會。」

而波爾也特別提道，在訓練期間在心態上有很大的進步，他認為NBA跟大學籃球有很多不同之處，籃球術語、戰術也很多，更有許多需要講究的細節。「我就是要做我所能做的，來幫助湖人獲勝，一步一個腳印，一場一場慢慢打。」波爾說。