MLB》差點被裁判做掉 小熊驚險扳回一城（影音）

〔體育中心／綜合報導〕背水一戰的小熊隊，今靠阿里耶塔（Jake Arrieta）先發6.2局好投一路領先，一度在8局上出現差點左右戰局的爭議判決，所幸終結者戴維斯仍守成，終場以3：2驚險擊敗道奇，3連敗後扳回一城。

阿里耶塔今先發6.2局，僅在3局上遭貝林傑（Cody Bellinger）轟陽春砲失1分，打線則靠巴耶茲（Javier Báez）雙響、康崔拉斯（Willson Contreras）陽春砲，前7局取得3：1領先。

戰局來到關鍵8局上，小熊提前派出終結者戴維斯，先被透納（Justin Turner）轟陽春砲剩1分差，隨後又投保送，面對葛蘭德森（Curtis Granderson）時，戴維斯已讓他揮空形成三振，裁判卻突然改判擦棒球，氣得小熊教頭梅登上場抗議，系列賽第二度被趕出場。

所幸戴維斯最後仍以一記卡特球三振葛蘭德森，並且守住9局上，以48球2局抓下救援成功，幫助小熊將系列賽追成1：3，戰局拉至第五戰。梅登賽後說，如果葛蘭德森當時敲出安打，他可能會穿著三角褲從更衣室再跑出來。

Curtis Granderson didn't make contact here...right? pic.twitter.com/KKJKn46kUH — Pitcher List （@ThePitcherList） 2017年10月19日

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