NBA》少雷納德不要緊！馬刺照樣擊敗西部新興勁旅灰狼

雷納德因傷缺席首戰。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕灰狼今夏從公牛網羅J.巴特勒，搭配A.威金斯與湯斯，成為「灰狼三星」，今在例行賽首戰先迎來艱困挑戰，在客場碰上缺少「少主」雷納德坐鎮的馬刺，無奈三星首戰無法產出最大效益，終場仍以99：107不敵馬刺。

馬刺兩大主力雷納德、主控帕克都處在養傷階段，至今歸期仍未定，不過，黑衫軍仍有艾德瑞吉、蓋伊、P.加索與吉諾比利等好手坐鎮，實力不容小覷。

灰狼先發陣容一字排開雖具有潛力或星度，但上半場投籃命中率僅37.8％，不如馬刺的46.7％，半場打完以49：53落後。易籃後，灰狼仍多處在落後階段，第四節在5分鐘靠著J.巴特勒兩分跳投，領先馬刺1分，但黑衫軍穆雷、D.格林、艾德瑞吉相繼得分，助隊打出9：0攻勢，也將本季主場首勝收進口袋。

艾德瑞吉。（美聯社）

馬刺艾德瑞吉日前剛獲球團延長合約禮遇，此仗展現球隊王牌氣勢，攻下25分、10籃板，射手D.格林飆進3顆三分球，拿到17分，頂替帕克成為球隊先發的年輕後衛穆雷挹注16分，蓋伊也有14分進帳。

灰狼首戰出師不利，A.威金斯飆進4顆三分球，拿到全場最高26分，湯斯繳出18分、13籃板「雙十」成績單，J.巴特勒表現略為低迷，僅12分進帳。

巴特勒首戰表現平平。（美聯社）