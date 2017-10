NBA》林書豪轉隊後5度受傷 籃網開季戰情緊繃

〔體育中心/綜合報導〕籃網隊開幕賽作客出戰溜馬,台裔後衛林書豪先發上陣,他在第4節上籃時失去重心,人也摔出場外,更被鏡頭捕捉痛苦地撫摸右膝,不停說著「我完了(I'm done)」,最後下場休息,而這也是他加盟籃網後第5度受傷。

在比賽末節剩4分35秒,林書豪一次上籃時遭透納(Myles Turner)妨礙中籃(Goaltening),落地時又因身體失去平衡摔出場外,讓他在地上足足躺了2分鐘,隊友也紛紛上前關心,最後在工作人員的攙扶下起身,試探性走了幾步後,才由隊友陪同一拐一拐地走進更衣室。

雖然林書豪是自己走入更衣室,不過ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露,球團高度關注他的狀況,明天也將針對他的膝傷做進一步的評估。

而這是林書豪7年NBA職業生涯中,第12度因傷所困,也是他加盟籃網後第5度受傷,去年11月因左大腿肌腱拉傷錯過17場比賽,12月因下背緊繃缺賽1場,12月底至今年2月中再度傷到大腿肌腱休息長達26場,今年3月底對上小牛之戰扭傷腳踝,這次開季又受傷,也讓球團和教練不敢輕忽。

林書豪在開幕戰先發上場右膝卻不慎受傷。(法新社)

林書豪今日先發上場25分鐘,全場12投5中、罰球7投7中,貢獻18分、4助攻,而籃網21日將回到主場迎戰奧蘭多魔術,林書豪如因傷缺席,預計將會由後衛羅素(DAngelo Russell)扛起控球的重責大任。

而稍早前林書豪也在自己的推特上發文:「Gods ALWAYS faithful and in control!」鼓勵自己也安慰球迷。

林書豪發文安撫球迷。(取自林書豪推特)