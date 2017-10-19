鬥陣特攻》APAC 泛亞太超級錦標賽開跑 閃電狼傍晚出戰北美戰隊

2017《鬥陣特攻》APAC 泛亞太超級錦標賽19日在中國上海熱烈開戰。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕2017《鬥陣特攻》APAC 泛亞太超級錦標賽19日在中國上海熱烈開戰，包括台灣玩家熟知的OPC三支戰隊閃電狼、ahq及澳洲BLK等共12支來自中美韓勁旅齊聚中國，爭奪約700萬台幣總獎金，稍後下午五點半將由閃電狼連續出戰 Envision戰隊及VG戰隊。

位於台北東區的暴雪電競館將在賽前一小時開放玩家自由入場觀賽，或是台灣暴雪網路直播頻道亦有提供賽事直播。

12支頂尖隊伍包括 ahq e-Sports club（ahq）、Blank Esports（BLK）及 Flash Wolves（FW），還包括中國職業系列賽（OWPS）的四強戰隊1246、Miracle Team One（MT1）、Miraculous Youngster（MY）、Vici Gaming（VG），及韓國 OGN Overwatch APEX聯賽 的 MVP Space（MVP）、AfreecaFreecs Blue（AFB）、GC Busan、RunAway，與來自北美的 Envision戰隊。

第一週「小組賽」將採取四戰積分循環賽制，除種子隊伍 MY、1246、RunAway與 GC Busan 外，其他八隊將分為 A、B兩組，在小組積分賽中爭取贏得小組前二的隊伍將晉級下一週的「季後賽」，與種子隊伍進行七戰四勝淘汰制的廝殺。

相關對戰賽程。（暴雪娛樂提供）

小組賽將從19日至22日連續四天展開、緊接著的八強賽則是26日及27日兩日開打、四強賽為28日，最後的總決賽則是29日舉行。

來自台灣的兩支戰隊，閃電狼將於本日代表台灣打頭陣，於稍後的下午五點半及七點連續出戰 Envision戰隊及VG戰隊、ahq則將在20日同樣時段連續出戰同賽區競敵BLK及韓國的AfreecaFreecs Blue戰隊。未來兩隊的對戰內容將由《自由電競》持續追蹤報導。