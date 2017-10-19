眾多體育協會支持改革！ 但拒絕體育署違法濫權侵害體壇發展

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「國家體育法」在8月31日完成修正後，體育署也在10月公佈章程範本草案，欲推動體育改革，今日多個體育單項協會就在體育大樓1樓進行連署，主訴求為「體育署違法濫權，嚴重侵害體育發展」，更強調，政治干涉體育違反奧林匹克核心價值，將造成我國會籍危機。

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（記者王藝菘攝）

今日下午現場多個協會正、副理事長與秘書長等都出席，此活動由體育總會會長張朝國為主要發起人，奧林匹克委員會主席與帆船協會理事長林鴻道、射擊協會理事長陳士魁、跆拳道協會理事長許安進、網球協會秘書長劉中興都出面發表意見。

游泳、帆船、排球、滑輪溜冰、現代五項、網球、足球、射擊、柔道、跆拳道等協會都有進行簽名連署，但他們強調並不反對體育改革，但希望要尊重體育專業。

體育署在10月公佈各協會組織章程、選舉實施原則範本，並強迫各協會都要遵行，且目前民眾能透過體育署網站進行加入協會的登記，但有些協會若按照國際總會規章，恐怕無法接受個人會員，無法不能受理也無從得知登記狀況，完全不顧協會特殊性，眾多出面的理事長、秘書長等人都強調，開放民眾參與方式，重點應擺在「監督」並非「取代」。

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（記者王藝菘攝）

體育署副署長林哲宏回應體育協會連署抗議。（記者王藝菘攝）

