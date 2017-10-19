LOL》IMT申請遭駁回得退出NA LCS 戰隊、選手大為震驚

[1]才剛從世界賽被淘汰，IMT卻收到明年無法續戰NA LCS的結果。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕針對即將改制的《英雄聯盟》北美NA LCS賽區，該區十支隊伍都須重新提交財務報告供聯盟審核，但結果幾家歡樂幾家愁，根據《ESPN》最新報導指出，甫在世界賽淘汰的immortals申請許可已經遭駁回，這也讓IMT經營團隊及戰隊選手大感震驚，AD選手Cody Sun便在個人推特寫下「以這樣的方式結束真的是令人心碎」，其餘選手也紛紛用表情符號、「Hello?」、「Huh」、「????????????」表達各自的錯愕。

[2]消息一出，讓IMT在官方推特寫下：「此刻真的無話可說，我們都愛著IMT戰隊」。（取自Twitter）

Riot Games在2016年7月宣布要將北美賽區制度重新整頓，被視為《英雄聯盟》最重大的賽制變動之一，聯盟特許制意味著取消升降賽，進入聯賽的戰隊可以有更穩定的發展與企業贊助，而取消升降賽更代表隊伍將可以獲得長久發展，財務狀況也就成為聯盟考量的重點之一。

根據外媒追蹤報導，原本NA LCS十支隊伍有五支隊伍將續戰明年，分別為：Team SoloMid、Team Liquid與Counter Logic Gaming、Cloud9與Echo Fox；而Team Dignitas、Phoenix1與Team EnvyUs，以及最新進度的Immortals申請均被駁回；有人走代表有人補進，失格隊伍席次將給OpTic Gaming與NBA金洲勇士的主要擁有者Joe Lacob等兩支新隊伍，唯一尚未明朗化的只剩FlyQuest，空缺席次只剩3席。

儘管Immortals今年在世界賽表現不盡理想，小組賽第二週再度發生「北美傳統」遭遇四連敗、黯然淘汰，在畢竟在北美賽區已經是前段班實力戰隊，此消息一出，立刻讓IMT在官方推特寫下：「此刻真的無話可說，我們都愛著IMT戰隊」，根據網友整理的各選手推特集合，也可看出選手聽聞消息的錯愕程度。

[3]戰隊選手紛紛表示震驚。（取自網路）

其中，下路AD選手Cody Sun更是寫下：「很榮幸過去一年能在IMT打拚，從春季賽第七名一路打進世界賽，以這樣的方式結束真的是令人心碎」、韓籍選手Olleh更是留下「????????????」一堆問號的內容。

根據《ESPN》報導，透過一位親Riot Games人士的消息來源指出，IMT失去資格的部分原因，來自於其經營團隊在美國洛杉磯也砸重本養了一支準備在明年一月開打的鬥陣特攻職業電競聯賽（OWL）隊伍，IMT得在不同兩個聯賽燒錢養戰隊，這樣的疑慮也就成為聯盟否決的部分因素。

不過，這樣的理由實在引人非議，因為已經獲聯盟核准的Cloud9同樣也買下OWL倫敦隊，準備發展培養另一支戰隊，兩隊同樣的作為，卻得到不同的結果，也讓許多IMT嚴肅批評Riot Games，甚至要求聯盟「收回成命」，重新思考這樣做可能導致的後果。

另外一個比較「檯面下」的考量因素，或許就是C9買下的是「倫敦隊」，而IMT的OWL隊伍是「洛杉磯隊」，而OWL首季賽事將在洛杉磯暴雪電競館舉辦，如此一來，將嚴重衝擊同樣在洛杉磯舉辦賽事的NA LCS聯盟的利益。

針對IMT及Echo Fox的審核狀況，目前Riot Games並沒有做出公開回應，但依照規則，若結果不變，IMT將收到10個單位的份額作為失去席次的補償金，補償金來自是由每支新加入聯盟的戰隊都須支付3百萬費用，作為補償離去隊伍的

補償金來源，根據目前的情形，將至少有四支隊伍將離開聯盟，因此至少有1200萬的補償金。