中職》季後賽進場「吼」起來 統一獅週末活動滿檔集氣！

統一獅持續訓練，為季後挑戰賽作準備。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕睽違9年，中職將在今年再次進行季後挑戰賽，由統一獅隊與中信兄弟爭奪最後一張今年度總冠軍賽門票，獅隊為了號召更多球迷進場為猛獅集氣加油，球團特別規劃許多集氣活動及更新場內外布置，把焦點聚集在高張力的球賽上，希望所有球迷一起進場「吼」起來，和統一獅一起吼進總冠軍！

獅隊表示，為了迎接季後挑戰賽人潮，球團在球場食品販售的部分全面提升，除了原有店家，場外邀請到許多美食攤位來到現場提供球迷多元選擇，包含有台南知名老店「克林台包」將會在球賽現場販售自家知名的看板美食和獨家聯名的統一獅隊徽椪餅，以及黑貓探險隊的美味雞蛋糕、炸物小點心，更有符合大眾口味的港式燒賣、韓式炸雞、黃金脆薯等等，各式各樣的選擇要滿足球迷的胃，吃飽喝足一起大聲「吼」起來為球隊應援。

台南球場場外全面更新季後賽主視覺布置，在一、三壘側出入口及應援舞台區也加上顯眼的球隊LOGO，讓整個台南主場充滿備戰氣氛；除了憑票就可以兌換限定的應援贈品外，場邊更規畫了「猛獅吼起來-留言集氣版」，讓所有到場球迷可以留下為球隊及球員加油打氣的話，「我吼我驕傲-主題拍照區」則設計了許多結合季後賽應援和網路的有趣標語，讓球迷可以自行挑選喜愛的標語拍照打卡留下紀念。

獅隊說，21日週六的賽事，場外舞台也推出球迷互動時間，下午三點起將由場邊最亮眼的Uni-girls帶來熱舞表演和TALK時間、猛獅小學堂趣味問答以及一號隊友吼起來的分貝PK集氣遊戲，每段活動都準備了許多小禮物要送給參與互動的球迷，歡迎所有球迷朋友週末到台南棒球場和猛獅一起熱血迎戰季後挑戰賽，集氣應援吼進總冠軍！

獅隊活動相關資訊：

10/20（五）18:35 象VS獅 台南

16 : 00 / 現場門票開賣

16 : 00 / 贈品開始進行兌換

16 : 30-18 : 30 / 接駁車開始

台南火車站到台南棒球場約20分鐘一班

17 : 00 / 開放入場



10/21（六）17:05 象VS獅 台南

14 : 00 / 現場門票開賣

14 : 30 / 贈品開始進行兌換

14 : 30 / 開放入場

15 : 00-17 : 00 / 接駁車開始

台南火車站到台南棒球場約20分鐘一班

15 : 00 舞台活動開始（UG女孩熱舞表演和TALK時間、猛獅小學堂趣味問答）

17 : 05 / 比賽開打

備註：接駁車回程將於勞工育樂中心公車站牌出發，至台南火車站，比賽結束開始啟航，約20分鐘一班，接送到無人排隊搭乘

球團在球場食品販售的部分全面提升。（球團提供）

黃金脆薯。（球團提供）

球團在球場食品販售的部分全面提升。（球團提供）

統一獅隊徽椪餅。（球團提供）

「克林台包」。（球團提供）