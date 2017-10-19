裙襬搖搖LPGA》台灣好手李旻首輪70桿並列第5 南韓池恩熙排第1

裙襬搖搖ＬＰＧＡ台灣錦標賽，南韓池恩熙以66桿暫居領先。（記者方賓照攝）

〔記者趙新天／林口報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今天遇上間歇風雨，各國女將苦戰之後，南韓池恩熙以66桿暫居領先。地主選手以李旻表現較佳，70桿完賽並列第5。

東北季風帶來的雨勢，依舊籠罩著北台灣，裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今天在雨中按照表訂時間出發，並在天黑之前順利完賽。

81名參賽選手只有14人打出低於標準桿成績，南韓池恩熙出人意料，在風雨中打出6個博蒂、無柏忌，完美的66桿，站上第1回合領先位置。

她以3桿之差領先泰國的艾莉雅、南韓金世煐和美國的梅根康，她們3人都打出69桿。

台灣女將以李旻成績較好，今天打下4個博蒂，只在9洞前後連吞兩個柏忌。這次回到台灣參賽，她還參加了賽前的青少年高爾夫教學，她表示，以前她也是差不多這個年紀參加了青少年教學活動，才對高爾夫感興趣，希望這些小朋友也能因為這次教學喜歡上高爾夫。

經驗豐富的龔怡萍今天打出71桿，暫時並列第10名，她表示，打下兩個博蒂、1個柏忌，整體表現還算滿意。雖然前3天都沒來練球，但知道這幾天風會很大，已有心理準備，今天她打上不少球道和果嶺，只差推桿進得不夠多。

第1回合台灣好手徐薇淩以平標準桿72桿並列15名完賽。曾雅妮和錢珮芸都是73桿繳卡，暫時並列23名。曾雅妮看到場邊還有不少球迷冒雨跟隨觀戰，覺得很感動，讓她一路打來不會孤單。她表示，這回合推桿還是不如練習時那麼自在，有幾球推得很誇張，節奏太快了，妮妮說：「還是心態的問題，如果接下來3天推桿能調整過來，成績應該會好一點。」

曾雅妮。（記者方賓照攝）

李旻。（記者方賓照攝）

LPGA台灣錦標賽19日起舉行，球迷冒雨看球。（記者方賓照攝）



LPGA台灣錦標賽19日起舉行，球迷冒雨看球。（記者方賓照攝）