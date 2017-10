〔體育中心/綜合報導〕林書豪今天在NBA開幕戰中受傷,倒下時還不斷大喊「我完了、我完了」,一度落下英雄淚,賽後他在推特上更新動態,湧入大批球迷加油打氣。

林書豪在賽後發文禱告,「上帝永遠都值得信任,一切都在他的安排中。」許多球迷也在下方回應送暖,「老兄要保重,帶著更強壯的身體回來!」、「把我的膝蓋拿去用吧!」、「看到你受傷真的很讓人心疼」、「老兄別擔心,大家都會為你禱告,你一定會好起來的!」

許多球迷在林書豪的推特上為他加油打氣:

Gods ALWAYS faithful and in control