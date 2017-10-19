中職》不管中信兄弟陣容 蔗總：Lamigo在等我們

〔記者羅志朋／台南報導〕中職季後挑戰賽明天在台南點燃戰火，統一獅今天在台南球場練球，面對缺少林智勝等10名主力投打的中信兄弟，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖說，「不管對手陣容如何，我們就是穩紮穩打，每一場比賽都很重要，會全力以赴。」

兄弟前4場先發輪值已定，依序為伍鐸、羅曼、洪宸宇、銳力，至於獅隊部分，蔗總表示，依投手近況和經驗安排先發投手，首戰交給布魯斯，第2戰確定是「嘟嘟」潘威倫，第3戰之後未定。

獅隊上一次打進季後賽已是2013年的事了，當時獅子軍4戰橫掃義大犀牛收下隊史第9冠，蔗總認為，相隔3年球隊再闖季後賽，選手很興奮，感受到他們強烈想要贏球的氛圍，「Lamigo已經等我們打進冠軍戰了。」

獅隊牛棚戰力堅強，屆時要如何布局，蔗總表示，終結者沒有固定人選，只要狀況好的投手，比分接近的關鍵時刻就會由後往前移；至於獅隊洋投福瑞多因右手肘韌帶撕裂傷，確定無法打季後賽，比兄弟少一名洋投，蔗總強調，少福瑞多說沒影響是騙人的，但這也沒辦法，就以現有投手戰力下去比賽。

統一獅總教練黃甘霖。（記者黃志源攝）

統一獅投手布魯斯。（記者黃志源攝）

統一獅投手潘威倫。（記者黃志源攝）

統一獅持續訓練，為季後挑戰賽作準備。（記者黃志源攝）