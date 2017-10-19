MLB》改判險影響戰局 小熊教頭：若挨轟會只穿內褲抗議 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽第四戰，第8局出現差點左右戰局的爭議判決，讓小熊總教練梅登（Joe Maddon）火大氣得上場抗議，系列賽第二度被趕出場。賽後他表示，如果當下對手開轟，他會脫光衣服剩內褲衝出來抗議。

關鍵8局上，當時小熊3：1領先，提前派出終結者戴維斯（Wade Davis）救援，但他一上場就被透納（Justin Turner）敲陽春砲掉分，接著保送普伊格（Yasiel Puig），1出局後，他面對葛蘭德森（Curtis Granderson）時，讓對方揮空形成三振，主審沃夫（Jim Wolf）卻突然改判擦棒球，氣得小熊教頭梅登上場抗議，系列賽第二度被趕出場。幸戴維斯仍三振葛蘭德森，並且守住9局上，以48球投2局獲救援成功，助小熊將系列賽追成1：3，戰局拉至第五戰。

梅登表示，他不是要針對裁判，但這改判過程太糟糕，「如果葛蘭德森開轟，他可能會只穿內褲從休息室衝出來。」梅登說，他無法認同這樣的改判，指現場有4萬多人在場，在比賽後段，其他聲音可能是第一排女士的尖叫聲，「我不知道，我無法接受這樣的程序。」

主審沃夫賽後看了重播鏡頭後坦承錯誤，表示他當下聽到2個聲音，認為是球落地以及進手套的聲音，當下判三振出局，但葛蘭德森說是界外，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也出來問相同的事，他問其他裁判都說沒看到球落地，因此改判界外，「看完畫面之後，我是錯的，我告訴我自己不能再犯。」

第8局出現差點左右戰局的爭議判決，讓小熊總教練梅登（左）火大氣得上場抗議。（法新社）

第8局出現差點左右戰局的爭議判決，讓小熊總教練梅登（右）火大氣得上場抗議。（法新社）