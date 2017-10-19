高球》高雄公開賽第2回合 宋孟璋躍居領先

宋孟璋在高雄公開賽第2回合躍居領先。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017高雄公開賽今天打完第2回合，台北球場好手宋孟璋以全場最佳的67桿完賽，總計137桿，躍居第1。

今天高雄仍然晴朗高溫，不過前幾天連續下雨，球道仍有些溼軟，大會繼續採行「較佳球位」規則。

宋孟璋靠著鐵桿與推桿出色表現，抓下6隻小鳥只有1柏忌，他只花29次推桿，雖稍遜於昨天的26推，但鐵桿發揮得好，開球木桿失誤也少。

他表示，回到高雄球場比賽，感覺很像回到屏東老家的感覺。原先手肘受傷，經過近兩年的休養與治療，終於不痛了，他說：「直到今年下半年才逐漸找回手感，比較進入狀況。」

首回合獨居領先的葉偉志，今天表現平平，抓下3個博蒂另有兩個柏忌，71桿完賽，總計138桿，退至第2。上屆冠軍呂文德今天則打出69桿，以139桿暫列第3。

呂文德賽後表示，兩回合以來，開球木桿只失誤1洞，他笑說：「因為我開球距離不遠，所以比較不容易歪，老人家適合老球場！」

20歲業餘選手許閎軒今天打出69桿，與兩位職業球員彭弘瑾及陳浩森同以141桿，暫並居第4位。

衛冕者呂文德在高雄公開賽第2回合上升到第3名。（TLPGA提供）

宋孟璋在高雄公開賽第2回合打出67桿，躍居領先。（TLPGA提供）

業餘選手許閎軒打出69桿，暫並居第4位。（TLPGA提供）

葉偉志以71桿完賽，總計138桿，退至第2。（TLPGA提供）