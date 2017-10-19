中職》吼起來! 季後賽統一獅主場冰棒限量送

季後賽統一獅送主場球迷吃冰。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／台南報導〕2017年中職季後挑戰賽明天於台南點燃戰火，統一獅日前公布季後賽口號「吼」，邀請獅迷到場用吼聲一起助陣。統一原味本舖冰棒，在季後賽現場送上象徵圓滿、好兆頭的經典桂圓糯米冰棒，要和獅迷們共同為統一獅助陣，並邀請全場球迷一起讓吼聲響徹台南棒球場。

統一獅台南主場實施「全獅主場」，內野一、三壘均為獅隊應援區域，統一原味本舖冰棒力邀獅迷們，本週五、週六一起到場共同為統一獅加油，現場祭出象徵圓滿、好預兆的經典桂圓糯米冰棒為統一獅討個好兆頭，只要持當日比賽門票，就可以免費兌換限量桂圓糯米冰棒，每場限量4000支。

10/20（五）18:35 象VS獅 台南

16 : 00 / 現場門票開賣

16 : 00 / 贈品開始進行兌換（內野換毛巾、外野換扇子，冰棒全部都可換，限量贈送）

16 : 30-18 : 30 / 接駁車開始

台南火車站到台南棒球場約20分鐘一班

17 : 00 / 開放入場

10/21（六）17:05 象VS獅 台南

14 : 00 / 現場門票開賣

14 : 30 / 贈品開始進行兌換 （內野換毛巾、外野換扇子，冰棒全部都可換，限量贈送）

14 : 30 / 開放入場

15 : 00-17 : 00 / 接駁車開始

台南火車站到台南棒球場約20分鐘一班

15 : 00 舞台活動開始（UG女孩熱舞表演和TALK時間、猛獅小學堂趣味問答）

17 : 05 / 比賽開打

備註：接駁車回程將於勞工育樂中心公車站牌出發，至台南火車站，比賽結束開始啟航，約20分鐘一班，接送到無人排隊搭乘