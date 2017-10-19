協會嗆直選違法、濫權、會死人 體改聯五點聲明回應

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕體育總會與各單項協會今天在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。各理事長強調，「我們支持改革，但是體育署不能這樣違法、濫權，強迫各協會一體適用體育署的章程！」而體育改革聯會也發出五點聲明回應。

跆拳道協會理事長許安進發言時表示，「如果賣菜、賣豬肉的，甚至於路邊流浪漢，都可以來參加協會，會打亂協會整個制度，就像一例一休，各個行業如果沒有分門別類的話，搞下去是會死人的。」前國民黨立委吳育昇說，「體育是國本，但現在體育署正在動搖國本。」

以下為《體育改革聯會》回應：

第一點：「政治干涉體育違反奧林匹克核心價值，將造成我國會籍危機。」意思是說，體育改革再繼續下去，台灣會因此被奧會除權、除籍。

體改聯回應：這次《國民體育法》的修法重點為「開放全民參與」，以民主的方式改選協會，與奧林匹克核心價值並無衝突。這些協會理事長、秘書長們一直以此為理由恐嚇、反對體育改革，用心何在？

第二點：「體育署要求在今年12月底改選完畢，不論母法這樣的規定是否與人團法抵觸，即使依母法的規定都還要違背？這是否違法？或是濫權？」

體改聯回應：這份聲明搞錯協會改選期限了，12月20日為登記入會的截止日期，不是協會改選的最後期限。協會改選完成的最後時限，是一直到明年的三月中旬才對。這樣的規定，並沒有牴觸《人民團體法》。

第三點：「各項體育協會的運作，帶有相當程度的專業色彩，這絕對是不爭的事實，並不是一般民眾能處理的。以司法來當例子，曾經討論過陪審制、參審制、觀審制，也沒有看到『人民直接來當法官』這個方案。法律是專業的，怎麼可能由外行的人民直接來變成法官來審理判決呢？」

體改聯回應：體育協會確實需要專業，但是，我們的協會專業嗎？

針對協會共同聲明中，引述司法專業的例子來佐證協會不能讓一般人參與。我們覺得，協會應該是支持、服務選手的後援單位。所以我們要問：「協會是法官嗎？」協會聲明顯然不了解司法精神，國外發展已久的司法制度，為何許多國家都引進人民參與的陪審制？因為法律判決是否有罪的取決，是可以由一般民眾根據基本常識來判斷的。所以，在陪審制之下，法官大多只負責刑期訂定，是否有罪大多是由陪審團決定的。

第四點，眾多出面的理事長、秘書長等人都強調，開放民眾參與方式，重點應擺在「監督」並非「取代」。

體改聯回應：所以，協會終於願意接受監督了，但是，他們不能被取代嗎？

第五點，「體育署未考慮各單項協會性質上的特殊性，強迫各協會一體適用體育署提出的範本草案，這種齊頭式的公平，本質上就是一種不公平的違法裁量。」聲明中也引用智障者體育運動協會與射擊協會當做例子。

體改聯回應：所謂的單項協會特殊性，只有智障者體育運動協會與射擊協會這兩個例子嗎？而且，智障者協會的理由是「關於法令限制運動選手理事的保留席次，對於該協會的理事會運作會造成一定程度的困難。」射擊協會理事長陳士魁則是一直強調「若開放全民參與，可能導致協會被有心人士（例如黑道）把持而形成合法掩護非法的時有槍砲彈藥等等」以上說法的適宜性，我們表示保留。同時，對於協會聲明以此兩協會特殊性來反對公平開放的章程範本，欠缺說服力。

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（記者王藝菘攝）

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（記者王藝菘攝）

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（記者王藝菘攝）