鬥陣特攻》閃電狼首日戰況告捷 連克中美強敵取得六分積分

本次APAC採遊戲最新版本，可以看出閃電狼適應META狀況十分不錯，前兩場比賽打出6個大分好開局。（取自閃電狼臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》APAC泛亞太超級錦標賽19日在中國上海開戰，排在傍晚二連戰的台灣戰隊閃電狼連續破解美國Envison及中國VG兩支戰隊進攻套路，連兩場獲得三個大分、累積六個大分在A組暫居首位，將在21日對上最後一支強敵韓國MVP，目前僅出戰一場的韓國MVP稍早以三個大分結束首場比賽，兩隊若維持表現，極有可能攜手挺進八強賽。

首場對上美國戰隊Envison，閃電狼在第一張地圖綠洲城控制圖先靠著招牌長短槍套路取得第一小分，儘管被對手法拉配上慈悲的雙飛陣追平比數，但第三小分還是由閃電狼強勢拿下取得第一大分。

第二張地圖垃圾護送圖，先守的閃電狼雖然被對手的溫斯頓及閃光破解陣型連取兩小分，但最後靠著ZONDA換上麥卡利精準狙擊，成功阻止對方拿下第三小分，攻守交換後，閃電狼以歐瑞莎配奪命女陣型連奪兩小分，最後靠著D.VA連收三顆人頭抵達終點，取得第二個大分。

Zonda兩場比賽靠著麥卡利的好表現，頻頻助隊伍拿下勝利。（取自Twitch）

第三張地圖地球線月球殖民地佔領圖，先攻的Envison起初遭到閃電狼歐瑞莎搭配托比昂的砲塔陣，還是在最後延長賽取得A點控制點，但這也是對方唯一一個小分；隨後閃電狼後攻，很快就連奪A、B兩點取得第三大分。

閃電狼全場唯有在第四張地圖國王大道護送圖被對手拿下大分，儘管自己連推三點，但對手則是靠著閃電狼無法解決的攔路豬為主軸的陣型同樣連推三點，最終在延長加時賽又遭法拉不斷壓制後排，讓對手以4比3小分取得首個大分。

目前閃電狼較無法應付的還是雙飛陣及攔路豬套路，未來比賽勢必得想辦法破解。（取自Twitch）

第二場閃電狼對上中國戰隊VG，首張地圖同為綠洲城控制圖，雙方都拿出麥卡利配慈悲陣型，但閃電狼靠著今日狀況極佳的Zonda開局連殺對面毀滅拳王及慈悲，順利取得第一小分，第二小分也在閃電狼順利取得優先控制權，並靠著前排不斷壓制對手，順利拿下，以2比0取得首個大分。

緊接著在第二張地圖66號公路及第三張地圖花村，閃電狼全員狀況漸入佳境，都只讓對手拿下一個小分，靠的就是Zonda不斷切換角色池，連麥卡利、奪命女到招牌的士兵76，總是能精準狙擊對手，壓制對方的輸出攻勢，連續拿下第二及第三小分。

最終第四張地圖國王大道護送圖，閃電狼先守，卻無法阻止對方的女坦配萊茵哈特的平推陣套路，連續推過A、B端，儘管閃電狼一度靠著Baconjack的閃光繞後收下女坦，但對方馬上換成雙飛套路，順利拿下第三小分；雙方攻守交換後，對方再度拿出閃電狼首場比賽無法對付的攔路豬陣型，連第一小分都拿不到，最終就以0比3讓對手取得首個大分。

本次APAC採遊戲最新版本，可以看出閃電狼適應META狀況十分不錯，前兩場比賽打出6個大分好開局，本次賽制打的是小組積分賽，每次對戰都打四張地圖，贏了就有積分，最後小組四支隊伍前兩高積分隊伍將能挺進八強，目前情勢對閃電狼來說十分有利，兩場對手都只拿下一個大分，目前尚未對戰的MVP前一場同樣打出三個大分，雙方週六交戰想必十分精采。

本日戰況：

MVP 3比1勝VG

閃電狼3比1勝Envison

閃電狼3比1勝VG