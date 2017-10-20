日職》創史上首見紀錄 宋家豪謙虛回應日媒盛讚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕宋家豪昨登板救火，中繼0.2局無失分，幫助樂天以2：1擊敗軟銀，宋則拿下季後賽第2場勝投，各大日本媒體紛紛稱讚他是「關鍵人物」，還透露他締造一項日職史無前例的紀錄。

宋家豪今年7月才從育成轉為支配下球員，能擠進季後賽名單已是驚奇，未料他先在高潮系列賽（CS）首輪投1局奪勝投，昨又在次輪奪第2勝。據《體育報知》指出，宋寫下史上首位育成出身選手在同年季後賽奪2勝的紀錄。

昨面對6局下1出局二壘有人危機，宋家豪全然無懼軟銀四番內川聖一，連投5記破150公里速球直接讓他揮空三振，隨後再用152公里速球Ｋ掉松田宣浩，震撼日媒。宋賽後謙虛說道，應該是軟銀對他的資料還不是很了解，但也展露自信說，「期待下一場比賽！」

許多日媒亦紛紛介紹這位秘密武器，身高185公分，卻有一張娃娃臉，綽號是與「家豪」日文發音類似的「炒飯」，相當療癒，並表示這名意外發掘的球員將成為球隊的勝利方程式。

各大日媒討論：