NBA》開季首戰老東家 坎特表示有點尷尬

球迷高舉牌子歡迎坎特回家。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏雷霆為從尼克換來「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），將陣中出了名感情好的「鬍子兄弟」中鋒坎特（Enes Kanter）與亞當斯（Steven Adams）拆夥，坎特被送至尼克，對於今天開季首場比賽就必須面對老東家，坎特表示有一點尷尬。

「亞當斯對我放話說從跳球開始，就要肘擊我。」賽前坎特提到，在被球隊交易後，亞當斯就告訴他要小心一點，免得吃肘子，言語之中看得出來兩人感情相當不錯。

坎特也表示相當期待這場交手，甚至兩天前還傳簡訊給亞當斯。「儘管我們不在同一個球隊，他永遠都是我兄弟，不只是他，包括魏斯布魯克（Russell Westbrook）和其他人，不管在場上或場下他們都幫助我很多。」坎特補充，過去兩年半他把奧克拉荷馬城當成自己家，不僅是球隊，這個城市帶給他許多東西，這會是場特別的比賽。

「雖然這場比賽對我來說有點尷尬，但我覺得會很有趣。」坎特上賽季為雷霆出賽72場，場均21.3分鐘，得到14.3分6.7籃板的成績，值得一提的是，坎特此戰開賽前六分鐘抓下3個籃板，籃板數正式突破3000大關。

坎特（左）賽前與隊友練習。（歐新社）