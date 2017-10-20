NBA》林書豪髕腱斷裂報銷 這些球星都傷過

林書豪首戰膝傷退場，恐因髕腱斷裂整季報銷。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕籃網台裔後衛林書豪昨天首戰受傷退場，經診斷為髕腱斷裂，整季報銷，過去也有不少NBA籃球員苦於髕腱斷裂暫離球場。

髕骨位於膝蓋中心凸處，髕腱則位於髕骨前下方，這個部位受傷還可細分為髕骨骨折、髕骨脫位、髕骨瘀傷、髕腱斷裂。剛轉戰灰狼的提格（Jeff Teague）曾透露，2015-16年球季都與髕腱撕裂拉扯，帶傷打了整季。林書豪的傷為髕腱斷裂，過去苦於這項傷勢的球員，輕微損傷者於缺席4戰回歸，也有報銷整季或提前結束生涯。

提格自曝曾整季帶傷打球。（法新社）

據《SB Nation》撰文統計，髕腱損傷包括1997年熱火Bruce Bowen、馬刺Dominique Wilkins（休8場）、灰熊Otis Thorpe（休4場）、1999-2000公牛Fred Hoiberg該季只打31場，2002年溜馬Jonathan Bender在3年內傷勢加劇，最終提前退休，同處二度受傷的有勇士Donyell Marshall、籃網Stephon Marbury、活塞Brian Cardinal，兩膝都受傷的有2000年騎士J.R. Reid，只打了6場就結束生涯，還有幾十名球員都因為髕腱受傷缺席1場至2週。

至於更嚴重的髕腱斷裂，效力過湖人的Cedric Ceballos因此缺陣2個月，季中被交易到太陽後還有出賽，但仍受傷勢影響；金塊Antonio McDyess在受傷後剩餘球季報銷，起初沒有動手術，而再下個賽季轉戰尼克，McDyess也再度因膝傷進傷兵名單。火箭Glen Rice在34歲時也於受傷後動手術，提前結束球季，下個賽季膝蓋不時緊繃，導致數據下降，36歲只打了18場退休，灰熊Damon Stoudemire、熱火Alonzo Mourning都在受傷後整季報銷。